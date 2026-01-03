Come se non bastasse la delicata e complicata situazione legata allo stadio di Campo di Marte, la Fiorentina deve fare i conti anche con le sviste del sito ufficiale della Lega Serie A, non nuova, comunque, a questo tipo di svarioni. L'ultimo in ordine cronologico riguarda il campo di gioco in cui si dovrebbe disputare Fiorentina-Cremonese, cioè, secondo la Lega Serie A stessa, sul terreno dello stadio "Artemio Franchi" di... Siena! L'errore, purtroppo, appare anche nel match program ufficiale come potete vedere dalle immagini sottostanti. Come se non bastasse, dobbiamo evidenziare il fatto che, sempre per la Lega Serie A, la Fiorentina sia un sostantivo... maschile ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE DELLA FIORENTINA
