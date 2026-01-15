Uno dei punti deboli della Fiorentina di questo campionato dopo le prime 20 giornate è sicuramente rappresentato dal rendimento esterno. Lontano da Firenze, infatti, la squadra viola ha conquistato, praticamente la metà dei punti rispetto a quelli guadagnati al "Franchi" (9 quelli casalinghi e 5 quelli esterni). Nessuna squadra sta conseguendo un rendimento peggiore dei viola nelle gare in trasferta [LEGGI LA GRADUATORIA CON I RENDIMENTI ESTERNI DEL CAMPIONATO]. Oltre ai soli 5 punti, infatti, la Fiorentina condivide col Pisa anche il non invidiabile primato di zero successi esterni, mentre, con altre 5 formazioni, condivide anche il primato negativo in fatto di sconfitte (5). Meno reti dei viola, nelle gare esterne (7 per la precisione), le hanno segnate solo Lazio e Lecce (6). Sul fronte reti subite, invece, peggio delle 16 reti subite dai gigliati stanno facendo, per adesso, 4 squadre ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA