La Fiorentina, lontano dal "Franchi", sta conseguendo il peggior rendimento per quello che concerne la classifica dei punti conquistati in trasferta dell'attuale campionato
Uno dei punti deboli della Fiorentina di questo campionato dopo le prime 20 giornate è sicuramente rappresentato dal rendimento esterno. Lontano da Firenze, infatti, la squadra viola ha conquistato, praticamente la metà dei punti rispetto a quelli guadagnati al "Franchi" (9 quelli casalinghi e 5 quelli esterni). Nessuna squadra sta conseguendo un rendimento peggiore dei viola nelle gare in trasferta [LEGGI LA GRADUATORIA CON I RENDIMENTI ESTERNI DEL CAMPIONATO].   Oltre ai soli 5 punti, infatti, la Fiorentina condivide col Pisa anche il non invidiabile primato di zero successi esterni, mentre, con altre 5 formazioni, condivide anche il primato negativo in fatto di sconfitte (5). Meno reti dei viola, nelle gare esterne (7 per la precisione), le hanno segnate solo Lazio e Lecce (6). Sul fronte reti subite, invece, peggio delle 16 reti subite dai gigliati stanno facendo, per adesso, 4 squadre ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

