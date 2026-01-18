I tifosi e appassionati viola piangono la morte di Rocco Commisso, il quarto presidente della storia della Fiorentina deceduto durante il periodo in cui stava rivestendo il massimo incarico della società gigliata. Prima di Commisso la società viola aveva registrato i decessi del "commendatore" Rodolfo Melloni il 26 settembre 1979, quello di Pier Cesare Baretti il 5 dicembre 1987 e quello di Mario Cecchi Gori il 5 novembre 1993. Nelle schede che seguono abbiamo raccolto alcuni documenti che ripercorrono quei tristi giorni che hanno contraddistinto la storia della Fiorentina ---> RODOLFO MELLONI