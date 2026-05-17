Un Juventus-Fiorentina 0-2 da ricordare negli annali viola, tra l’altro proprio nell’anno del centenario della nascita della Fiorentina. Con la gara di Torino contro l’avversaria di “sempre”, infatti, la gestione “Commisso” è diventata la sesta della storia gigliata a raggiungere le 350 gare ufficiali. In precedenza avevano raggiunto questa quota elevata le gestioni Ridolfi, Befani, Pontello, Cecchi Gori e Della Valle. La partita valida per competizioni ufficiali numero 350 della Fiorentina targata Commisso ha coinciso anche col centesimo successo in Serie A della gestione italo-americana. Anche in questo caso si tratta di un traguardo tagliato per la sesta volta nella storia gigliata da una singola gestione. A chiudere questo filotto di numeri “tondi” c’è anche quello che riguarda l’attuale direttore generale viola Alessandro Ferrari che può festeggiare, nel migliore dei modi, la sua cinquantesima affermazione da quando ricopre questo incarico ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA