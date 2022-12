Marotta propone la Serie A a 18 squadre? Violanews lo sosteneva nel 2014

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nell'ultima assemblea di Lega ha proposto una nuova riforma per rimediare al problema del calendario fitto basata sulla riduzione a 18 delle squadre del campionato di Serie A [LEGGI]. Questa proposta non è certo una novità, tanto che Violanews stessa, nell'oramai lontano 19 aprile 2014, in un articolo a firma Roberto Vinciguerra, spiegava i motivi reali per cui era, ed è ancora adesso, più che mai auspicabile un ritorno al campionato di Serie A a 18 squadre [LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DEL 19 APRILE 2014].