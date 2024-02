La prossima stagione calcistica sarà quella con il più elevato numero di gare ufficiali per club a livello nazionale ed internazionale della storia. Probabilmente, anzi, decisamente troppe [leggi il calendario potenziale ed ufficioso]. Le nuove formule della Champions League ed Europa League e la rivoluzionaria Coppa del Mondo per club (con 32 squadre) intaseranno, come mai è successo in passato, un calendario già abbastanza infarcito di appuntamenti. A rimetterci potrebbero essere proprio le manifestazioni nazionali visto che le date di Serie A, di Coppa Italia e, soprattutto, di Supercoppa di Lega potrebbero incastrarsi difficilmente in questo assurdo puzzle di appuntamenti calcistici. Per quello che concerne le date della Serie A 2024-25 possiamo prevedere un inizio di campionato nel weekend del 17-18 agosto ed un epilogo il 25 maggio. Difficile prevedere turni infrasettimanali, se non uno (la 14° giornata?) all'inizio di dicembre. In questa sbornia pallonara che ci avviamo a vivere, è altrettanto difficile poter individuare i giorni disponili per disputare le semifinali e la finale di Supercoppa di Lega in Arabia, che potrebbero giocarsi fra il 9 ed il 13 gennaio 2025, col rischio, poi, di poter recuperare le 4 gare di campionato solo nell'ultima settimana di febbraio. Per quello che concerne la Coppa Italia iniziamo la carrellata di date dal fondo, cioè dalla finale che dovrebbe disputarsi mercoledì 14 maggio 2025. Le semifinali potrebbero avere luogo il 2 ed il 23 aprile, mentre, andando a ritroso, potremmo individuare nel 5 febbraio la data dei quarti di finale. Gli ottavi, ossia il turno in cui entrano in gioco le big, potrebbero disputarsi, invece, l'8 e il 15 gennaio, con l'incognita rappresentata dalle 4 squadre partecipanti alla Supercoppa di Lega che difficilmente potrebbero trovare delle date libere per anticipare le proprie gare a dicembre, in un mese in cui, per assurdo, potrebbero addirittura disputarsi 6 turni di Serie A! Il 2° turno di Coppa Italia, invece, potrebbe essere disputato il 30 ottobre, mentre il 1° turno dovrebbe giocarsi l'11 agosto, con il turno preliminare in programma il 4 agosto. Da agosto 2024 a metà luglio 2025 potrebbero attenderci, quindi, quasi 350 giorni di gare a ciclo continuo disputate a ritmi maniacali che potrebbero creare, come già evidenziato, grossi problemi al regolare svolgimento delle competizioni nazionali, soprattutto nel caso di eventuali partite sospese e/o rimandate che difficilmente potrebbero trovare un giorno libero per essere recuperate. Questa paradossale ed insostenibile situazione renderà inevitabilmente necessario, se non obbligatorio, il ritorno immediato della Serie A a 18 squadre entro pochi anni, in modo da poter avere a disposizione qualche preziosa data in più per poter organizzare gli appuntamenti nazionali in maniera più adeguata e meno rischiosa. Leggi il calendario potenziale ed ufficioso della stagione 2024-25