La rimonta europea? Una specialità viola degli ultimi anni. Tutti i precedenti

L'ultimo, in ordine di tempo, risale agli ottavi dell'attuale edizione di Conference League contro il Panathinaikos (da 3-2 a 3-1), giunto dopo il "ribaltone" inflitto al Rapid Wien nel play off dell'edizione precedente (da 1-0 a 2-0). Da ricordare, poi, l'impresa di Basilea di due anni fa nelle semifinali di Conference League, quando la squadra di Italiano, dopo aver perso al "Franchi" per 2-1 la gara d'andata, si impose 3-1 in Svizzera ai tempi supplementari. Per trovare il precedente anteriore a quello del 2023 bisogna risalire alla Coppa UEFA 1989-90, quando la formazione di Giorgi, dopo essere stata sconfitta 1-0 a Madrid dall'Atletico nell'andata dei trentaduesimi, il 27 settembre 1989 riuscì ad imporsi 1-0 sui "colchoneros" a Perugia nel ritorno (gol di Buso) e a passare ai sedicesimi grazie ai calci di rigore. In precedenza c'era riuscita anche nel 1968-69 contro l'Hansa Rostock in Coppa delle Fiere, nel 1966-67 contro il First Wien in Coppa Mitropa e nel 1961-62 in Coppa delle Coppe contro la Dinamo Zilina ai quarti di finale.