La maledizione della 19° gara in campionato si abbatte anche su Vanoli

Dopo Prandelli, Montella, Sousa, Italiano, e Palladino anche Vanoli ha dovuto fare i "conti" con un tabù del nuovo millennio che riguarda le diciannovesime gare disputate in Serie A

Di seguito tutte le diciannovesime gare disputate in campionato dalla Fiorentina negli ultimi anni. Queste partite, a causa di rinvii e sospensioni, non sempre sono coincise con la 19° giornata del torneo. Nelle ultime 18 gare disputate il bilancio della Fiorentina è decisamente negativo: solo 4 successi, 7 pareggi e ben 7 sconfitte, tanto che sta diventando una sorta di "maledizione".