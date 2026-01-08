Viola News
La maledizione della 19° gara in campionato si abbatte anche su Vanoli

Dopo Prandelli, Montella, Sousa, Italiano, e Palladino anche Vanoli ha dovuto fare i "conti" con un tabù del nuovo millennio che riguarda le diciannovesime gare disputate in Serie A
Roberto Vinciguerra
Di seguito tutte le diciannovesime gare disputate in campionato dalla Fiorentina negli ultimi anni. Queste partite, a causa di rinvii e sospensioni, non sempre sono coincise con la 19° giornata del torneo. Nelle ultime 18 gare disputate il bilancio della Fiorentina è decisamente negativo: solo 4 successi, 7 pareggi e ben 7 sconfitte, tanto che sta diventando una sorta di "maledizione".

Tra i ko sicuramente più cocenti ricordiamo quello del 2013 col Pescara (ultimo in classifica e poi retrocesso) in casa quando la squadra di Montella occupava il quarto posto. Anche la sconfitta subita, sempre al "Franchi", contro la Lazio nel 2016, con i gigliati di Sousa al terzo posto, è rimasta, ahinoi, indelebile nella memoria dei tifosi viola. Nel 2023 la debacle interna col Torino sopraggiunse dopo 5 risultati utili consecutivi casalinghi in gare ufficiali (4 vittorie e un pareggio). Due anni fa, invece, la sconfitta esterna col Sassuolo (poi retrocesso), affrontato da quarti in classifica, rappresentò per la squadra di Italiano un brusco stop dopo 8 risultati utili consecutivi conseguiti in gare ufficiali (5 vittorie e 3 pareggi) ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

17/01/09Milan-Fiorentina1-0
17/01/10Fiorentina-Bologna  [20° G.]1-2
15/01/11Napoli-Fiorentina  [20° G.]0-0
22/01/12Cagliari-Fiorentina0-0
06/01/13Fiorentina-Pescara0-2
12/01/14Torino-Fiorentina0-0
18/01/15Chievo-Fiorentina1-2
09/01/16Fiorentina-Lazio1-3
15/01/17Fiorentina-Juventus    [20° G.]2-1
30/12/17Fiorentina-Milan1-1
29/12/18Genoa-Fiorentina0-0
12/01/20Fiorentina-SPAL1-0
23/01/21Fiorentina-Crotone2-1
22/12/21H.Verona-Fiorentina1-1
22/01/23Fiorentina-Torino0-1
06/01/24Sassuolo-Fiorentina1-0
13/01/25Monza-Fiorentina  [20° G.]2-1
07/01/26Lazio-Fiorentina2-2

