Di seguito tutte le diciannovesime gare disputate in campionato dalla Fiorentina negli ultimi anni. Queste partite, a causa di rinvii e sospensioni, non sempre sono coincise con la 19° giornata del torneo. Nelle ultime 18 gare disputate il bilancio della Fiorentina è decisamente negativo: solo 4 successi, 7 pareggi e ben 7 sconfitte, tanto che sta diventando una sorta di "maledizione".
la maledizione della 19° gara
La maledizione della 19° gara in campionato si abbatte anche su Vanoli
Tra i ko sicuramente più cocenti ricordiamo quello del 2013 col Pescara (ultimo in classifica e poi retrocesso) in casa quando la squadra di Montella occupava il quarto posto. Anche la sconfitta subita, sempre al "Franchi", contro la Lazio nel 2016, con i gigliati di Sousa al terzo posto, è rimasta, ahinoi, indelebile nella memoria dei tifosi viola. Nel 2023 la debacle interna col Torino sopraggiunse dopo 5 risultati utili consecutivi casalinghi in gare ufficiali (4 vittorie e un pareggio). Due anni fa, invece, la sconfitta esterna col Sassuolo (poi retrocesso), affrontato da quarti in classifica, rappresentò per la squadra di Italiano un brusco stop dopo 8 risultati utili consecutivi conseguiti in gare ufficiali (5 vittorie e 3 pareggi) ---> LEGGI TUTTI I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
|17/01/09
|Milan-Fiorentina
|1-0
|17/01/10
|Fiorentina-Bologna [20° G.]
|1-2
|15/01/11
|Napoli-Fiorentina [20° G.]
|0-0
|22/01/12
|Cagliari-Fiorentina
|0-0
|06/01/13
|Fiorentina-Pescara
|0-2
|12/01/14
|Torino-Fiorentina
|0-0
|18/01/15
|Chievo-Fiorentina
|1-2
|09/01/16
|Fiorentina-Lazio
|1-3
|15/01/17
|Fiorentina-Juventus [20° G.]
|2-1
|30/12/17
|Fiorentina-Milan
|1-1
|29/12/18
|Genoa-Fiorentina
|0-0
|12/01/20
|Fiorentina-SPAL
|1-0
|23/01/21
|Fiorentina-Crotone
|2-1
|22/12/21
|H.Verona-Fiorentina
|1-1
|22/01/23
|Fiorentina-Torino
|0-1
|06/01/24
|Sassuolo-Fiorentina
|1-0
|13/01/25
|Monza-Fiorentina [20° G.]
|2-1
|07/01/26
|Lazio-Fiorentina
|2-2
