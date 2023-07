In Italia solo 5 squadre hanno trionfato negli ultimi 15 anni! Mai così poche

L'astinenza consecutiva da successi nella storia della Fiorentina ha raggiunto quest'anno la quota record di 22 anni. Se "Atene piange", però, le varie "Sparta" non ridono certamente. Negli ultimi 15anni, infatti, cioé dal 2008, solo 5 squadre (come dimostrano le tabelle sottostanti) hanno conquistato almeno uno dei 45 titoli in palio fra Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. I due terzi del totale (ossia il 67%) li hanno conseguiti, addirittura, solo due squadre (Juventus e Inter), lasciando i restanti 15 titoli a 3 formazioni (Lazio, Napoli e Milan). Da quando esistono le 3 manifestazioni attuali non si erano mai registrate così poche squadre vincenti in un arco di tempo così esteso. Nei 15 anni precedenti (periodo 1993-2008), tanto per meglio comprendere la "monotonia" degli ultimi 3 lustri, furono 9, cioé quasi il doppio, le squadre ad imporsi in almeno una delle 3 manifestazioni nazionali, una in più rispetto alle 8 del periodo 1978-1993. A livello internazionale dobbiamo, invece, registrare il fallimento quasi completo delle formazioni di club italiane visto che, dal 2010, l'unico trofeo è stato conquistato dalla Roma in Conference League lo scorso anno.