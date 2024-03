Il recupero di Atalanta-Fiorentina potrebbe slittare, anche, fino a giugno

Il recupero di Atalanta-Fiorentina potrebbe rappresentare un problema per la Lega Serie A (come previsto a settembre da Violanews), soprattutto perché le due squadre si affronteranno nella semifinale di Coppa Italia e, inevitabilmente, sarebbero già 3 le date infrasettimanali in cui sicuramente questa partita non potrà disputarsi, ossia il 3 aprile, il 24 aprile e il 15 maggio. Anche la contemporanea presenza delle due squadre nei quarti di finale di Europa League e Conference League rende indisponibili le date dell'11 e del 18 aprile. Nel caso in cui entrambe le formazioni dovessero subire l'eliminazione in campo europeo, la prima data disponibile per il recupero sarebbe il primo maggio oppure anche l'8 maggio. Nel caso in cui, invece, l'Atalanta dovesse essere estromessa dal Liverpool e la Fiorentina dovesse accedere alle semifinali di UECL, la prima data disponibile per il recupero diventerebbe il tardo pomeriggio del 22 maggio, giorno in cui è in programma la finale di Europa League. Se l'Atalanta dovesse arrivare in finale di Europa League, e la Fiorentina non dovesse riuscire ad approdare alla finale di UECL, il primo giorno disponibile per il recupero slitterebbe al tardo pomeriggio del 29 maggio, giorno in cui è in programma la finale di Conference League e, soprattutto, tre giorni dopo la fine del campionato. Infine, nel caso in cui entrambe le formazioni dovessero raggiungere le rispettive finali nelle competizioni continentali, la data del recupero potrebbe slittare fino a domenica 2 giugno, ossia nel week end successivo all'ultima giornata di campionato.