Fiorentina-Verona, solo un club nei top 5 campionati europei sta facendo peggio

La situazione nei top 5 campionati d'Europa si avvicina a quella della Fiorentina e Verona: solo in Premier League stanno facendo peggio

Arrivati alla 13ª giornata, solo Fiorentina e Verona restano ancora una volta ferme a sei punti in classifica in Serie A . Le due squadre piantate insieme all'ultimo posto di classifica con 6 pareggi e 7 sconfitte, ma soprattutto nessuna vittoria . Andando a dare uno sguardo ai top 5 campionati europei si tratta di una situazione quasi da record, negativo ovviamente, anche se in giro troviamo situazioni simili.

Gli altri campionati d'Europa

Fermandoci ai massimi campionato d'Europa, in Premier League c'è una squadra che sta facendo addirittura peggio: il Wolverhampton. In 13 partite ha collezionato ben 11 sconfitte e solo due pareggi. Passando alla Spagna, ci sono tre squadre in zona retrocessione (Oviedo, Levante e Girone), tutte con due vittorie in 14 partite. In Germania troviamo invece il Mainz, squadra che ha battura la Fiorentina in Conference League, all'ultimo posto con una vittoria in 12 giornate. Infine la Franchia, che all'ultimo posto della Ligue 1 vede l'Auxerre, con due vittorie in 14 partite.