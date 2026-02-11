Viola News
VIOLA NEWS statistiche E al “Franchi” gli spettatori continuano a calare

E al “Franchi” gli spettatori continuano a calare

Le presenze al "Franchi" stanno scendendo dal 2022. Anche dopo l'inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio la media sta continuando a calare
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

La media degli spettatori delle gare casalinghe della Fiorentina al "Franchi" in Serie A sta continuando a scendere. Le sole 19.178 presenze sugli spalti per la gara contro il Torino, non solo hanno rappresentato una delle quote più basse in campionato a livello stagionale, ma hanno anche contribuito a fare scendere ulteriormente la media stagionale, attualmente a quota 20.352 su i 24.786 posti disponibili [LEGGI LA GRADUATORIA STAGIONALE DEGLI SPETTATORI DELLA SERIE A]. Il trend negativo era già iniziato due anni fa quando, dai 32.200 spettatori del 2022-23, la media era scesa a 28.801. Lo scorso anno, condizionato dall'inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Campo di Marte, la media era scesa ulteriormente a 21.492, fino ad arrivare, come già specificato, agli attuali 20.352 ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA

 

SERIE A 2025-26

garaspet.media
Fiorentina-Napoli [13/09]21.57421.574
Fiorentina-Como [21/09]21.15821.366
Fiorentina-Roma  [05/10]20.50021.077
Fiorentina-Bologna  [26/10]19.45520.672
Fiorentina-Lecce  [02/11]18.18420.174
Fiorentina-Juventus  [22/11]22.34620.536
Fiorentina-Hellas Verona  [14/12]20.96720.597
Fiorentina-Udinese  [21/12]18.40520.324
Fiorentina-Cremonese  [04/01]19.82720.268
Fiorentina-Milan   [11/01]22.17120.459
Fiorentina-Cagliari  [24/01]20.45620.458
Fiorentina-Torino  [07/02]19.17820.352
Fiorentina-Pisa [23/02]
Fiorentina-Parma
Fiorentina-Inter
Fiorentina-Lazio
Fiorentina-Sassuolo
Fiorentina-Genoa
Fiorentina-Atalanta

