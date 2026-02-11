E al “Franchi” gli spettatori continuano a calare

La media degli spettatori delle gare casalinghe della Fiorentina al "Franchi" in Serie A sta continuando a scendere. Le sole 19.178 presenze sugli spalti per la gara contro il Torino, non solo hanno rappresentato una delle quote più basse in campionato a livello stagionale, ma hanno anche contribuito a fare scendere ulteriormente la media stagionale, attualmente a quota 20.352 su i 24.786 posti disponibili [LEGGI LA GRADUATORIA STAGIONALE DEGLI SPETTATORI DELLA SERIE A]. Il trend negativo era già iniziato due anni fa quando, dai 32.200 spettatori del 2022-23, la media era scesa a 28.801. Lo scorso anno, condizionato dall'inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Campo di Marte, la media era scesa ulteriormente a 21.492, fino ad arrivare, come già specificato, agli attuali 20.352 ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA
SERIE A 2025-26
|gara
|spet.
|media
|Fiorentina-Napoli [13/09]
|21.574
|21.574
|Fiorentina-Como [21/09]
|21.158
|21.366
|Fiorentina-Roma [05/10]
|20.500
|21.077
|Fiorentina-Bologna [26/10]
|19.455
|20.672
|Fiorentina-Lecce [02/11]
|18.184
|20.174
|Fiorentina-Juventus [22/11]
|22.346
|20.536
|Fiorentina-Hellas Verona [14/12]
|20.967
|20.597
|Fiorentina-Udinese [21/12]
|18.405
|20.324
|Fiorentina-Cremonese [04/01]
|19.827
|20.268
|Fiorentina-Milan [11/01]
|22.171
|20.459
|Fiorentina-Cagliari [24/01]
|20.456
|20.458
|Fiorentina-Torino [07/02]
|19.178
|20.352
|Fiorentina-Pisa [23/02]
|Fiorentina-Parma
|Fiorentina-Inter
|Fiorentina-Lazio
|Fiorentina-Sassuolo
|Fiorentina-Genoa
|Fiorentina-Atalanta
