E al “Franchi” gli spettatori continuano a calare

La media degli spettatori delle gare casalinghe della Fiorentina al "Franchi" in Serie A sta continuando a scendere. Le sole 19.178 presenze sugli spalti per la gara contro il Torino, non solo hanno rappresentato una delle quote più basse in campionato a livello stagionale, ma hanno anche contribuito a fare scendere ulteriormente la media stagionale, attualmente a quota 20.352 su i 24.786 posti disponibili [LEGGI LA GRADUATORIA STAGIONALE DEGLI SPETTATORI DELLA SERIE A]. Il trend negativo era già iniziato due anni fa quando, dai 32.200 spettatori del 2022-23, la media era scesa a 28.801. Lo scorso anno, condizionato dall'inizio dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Campo di Marte, la media era scesa ulteriormente a 21.492, fino ad arrivare, come già specificato, agli attuali 20.352 ---> LEGGI IL CALENDARIO COMPLETO E I RISULTATI STAGIONALI DELLA FIORENTINA