Considerato il 5-1 dell'andata, anche contro la Roma la Fiorentina avrebbe buone possibilità di poter sfruttare l'eventuale vantaggio negli scontri diretti nel caso in cui riuscisse a non perdere all'Olimpico. Per certi versi, poi, la gara casalinga contro il Bologna nel corso della penultima giornata potrebbe rivelarsi essenziale per la corsa continentale della Fiorentina. Vincendo contro i felsinei con almeno due gol di scarto, infatti, la Fiorentina farebbe proprio anche lo scontro diretto contro i rossoblù in un eventuale arrivo a pari punti in classifica. In generale, quindi, considerando soprattutto i tanti altri scontri diretti che aspettano le avversarie dei gigliati, a cominciare da Bologna-Juventus, Atalanta-Roma, Lazio-Juventus e Milan-Bologna nei prossimi due turni, possiamo evidenziare come la squadra di Palladino debba assolutamente vincere contro Bologna e Roma per poter accedere ad una competizione europea attraverso il campionato (che potrebbe essere, a quel punto, anche il quarto posto valido per l'accesso diretto in Champions League).