Punti persi con le “piccole”: male Fiorentina e Bologna. Benissimo l’Inter

L'analisi statistica dei confronti diretti fra le prime nove in classifica e quelle in zona retrocessione non premia la Fiorentina

Roberto Vinciguerra Redattore 31 marzo 2025 (modifica il 31 marzo 2025 | 12:32)

La Fiorentina e il Bologna sono, indubbiamente, le squadre che hanno "perso" più punti con le "piccole", cioè con le ultime 8 squadre in della classifica di Serie A attualmente impegnate nella lotta per la salvezza. La squadra viola è la squadra che ha lasciato più punti per strada con queste squadre di ultima fascia, precisamente 17 punti su 12 gare (in cui ha conquistato "solo" 19 punti sui 36 disponibili, cioè il 53% sul totale).