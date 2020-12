Fiorentina nel segno del numero 14. Il dato curioso

Sulla ruota di Firenze è uscito il numero 14. Sì, perché dopo quattordici gare di campionato la Fiorentina ha totalizzato altrettanti punti (uno di media a partita) e si trova proprio in quattordicesima posizione. Stesso bottino del Cagliari ma differenza reti leggermente migliore, i viola si tengono dietro soltanto Parma, Spezia, Genoa, Crotone e Torino. Tutto (o quasi) merito della vittoria allo Stadium, che oltre a dare una boccata d’ossigeno purissimo ha permesso alla Fiorentina di agganciare i sardi e salire di due posizioni in classifica rispetto al quart’ultimo posto del turno precedente.

Certo, non c’è ancora molto da sorridere visto che la zona rossa della graduatoria dista solo quattro punti e che alla ripresa al Franchi arriverà un Bologna galvanizzato dal pari in extremis agguantato con l’Atalanta in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto. Per non parlare dei gol segnati: la Fiorentina ne ha segnati soltanto 16 in questo primo scorcio di Serie A, meglio solo di Udinese, Parma, Genoa e Crotone, peggio di due neopromosse come Benevento e Spezia per intendersi. Una punta serve come il pane, ma rispetto a pochi giorni fa le cose sembrano di colpo essersi – almeno parzialmente – sistemate.

Caceres come The Infrè. Superato anche l’esame da esterno a tutta fascia