Pradè e Barone a caccia del regalo perfetto, che bomber sotto l’albero?

La Fiorentina, nonostante la meravigliosa vittoria di Torino contro la Juventus, è già all’opera con un occhio al futuro, guardando con particolare attenzione al mercato di gennaio. Pradè e Barone, infatti, sono al lavoro per regalare alla squadra un attaccante, il regalo giusto nel momento giusto, per rilanciare la squadra dopo un periodo altalenante. Visto il periodo, la società viola sta meditando bene che regalo posizionare sotto l’albero, per coronare il periodo di festa.

Partendo dai più difficili, piacciono ancora, nonostante le recenti smentite, sia Kris Piatek che Arek Milik. I due polacchi sono stati più o meno vicini alla Fiorentina in estate, e le strade non sono state ancora completamente abbandonate. L’ex Milan, in forza all’Herta Berlino, potrebbe tornare di grande attualità qualora la squadra tedesca decidesse di abbassare le pretese, e accettare un’operazione di prestito con diritto di riscatto, per un totale sui 18 milioni. Milik, invece, è ancora di proprietà del Napoli, ma il giocatore sta aspettando la scadenza di contratto, e difficilmente accetterà di trasferirsi a soli 6 mesi dallo svincolo.

Le piste più concrete, invece, portano a Felipe Caicedo e Leonardo Pavoletti. Secondo quanto raccolto da Violanews, la Fiorentina si è già mossa per entrambi, allacciando i contatti sia con la Lazio che con il Cagliari. Per l’ecuadoregno la strada sembra spianata, con le parti che hanno già un’intesa sui 5 milioni per il cartellino del giocatore, e un contratto di due anni e mezzo a 2,5 milioni a stagione. Lo scoglio, però, è la perplessità dei biancocelesti, che non stanno avendo le risposte che si attendevano da Muriqi. Per l’attaccante del Cagliari, invece, ci sono già stati dei contatti, per un’operazione che costerebbe qualcosa in più per il cartellino (circa 8 milioni), ma molto meno di ingaggio. Pavoletti, livornese di nascita, accetterebbe molto volentieri la Fiorentina, ma non è intenzionato ad arrivare allo scontro con il Cagliari, quindi saranno i sardi ad avere l’ultima parola.

TUTTE LE SCHEDE DEGLI ATTACCANTI NOMINATI NELL’ARTICOLO SONO SU WWW.TUTTITALENTI.COM