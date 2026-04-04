Quella in programma oggi, sabato 4 aprile, a Verona, alle ore 18:00, oltre ad essere una partita fondamentale in chiave salvezza per la Fiorentina, è una sfida che i viola devono affrontare con un certo atteggiamento per un altro motivo. Questo perché i viola non vincono una gara dal rientro dalla sosta dedicata alle nazionali da più di un anno: l'ultimo successo risale al 24 novembre 2024, quando sulla panchina c'era Raffaele Palladino. In quella partita la Fiorentina vinse 0-2 a Como contro la squadra di Fabregas grazie alle reti di Adli e Kean.
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Fiorentina, c’è un tabù da sfatare al rientro dalla sosta: il dato
Come andò quel giorno—
La squadra di Palladino gioca una gara cinica, ottenendo il 7° successo di fila, e aggancia in classifica Inter e Atalanta a quota 28 punti. Quel giorno i viola partono subito forte e sbloccano il match al 19' con una gran conclusione di Adli, complice un'incertezza di Audero. Il Como prova a rispondere soprattutto a inizio ripresa ma è poco incisivo in attacco. Così, la Fiorentina approfitta degli spazi e raddoppia con Kean servito da Sottil per il 2-0 finale. Nel recupero viene espulso anche Dossena, per i padroni di casa.
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Poi, ma più una vittoria—
Da quel momento, la Fiorentina non riesce più ad ottenere una vittoria al rientro dalla sosta. In sequenza, pareggia 2-2 a Milano contro il Milan il 5 marzo 2025, perde in casa contro il Napoli 1-3 il 13 settembre 2025, riperde a Milano contro i rossoneri 2-1 il 19 ottobre 2025 e, infine, pareggia 1-1 in casa contro la Juventus il 22 novembre 2025. Da quel momento non ci sono state più soste, fino ad arrivare alla gara di sabato contro il Verona. I viola devono dare qualcosa in più, in modo da sfatare un tabù che va avanti anche da troppo tempo. Soprattutto adesso, che serve un'accelerata importante.
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