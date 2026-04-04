Fiorentina, c’è un tabù da sfatare al rientro dalla sosta: il dato

Quella in programma oggi, sabato 4 aprile, a Verona, alle ore 18:00, oltre ad essere una partita fondamentale in chiave salvezza per la Fiorentina , è una sfida che i viola devono affrontare con un certo atteggiamento per un altro motivo. Questo perché i viola non vincono una gara dal rientro dalla sosta dedicata alle nazionali da più di un anno : l'ultimo successo risale al 24 novembre 2024, quando sulla panchina c'era Raffaele Palladino. In quella partita la Fiorentina vinse 0-2 a Como contro la squadra di Fabregas grazie alle reti di Adli e Kean.

Come andò quel giorno

La squadra di Palladino gioca una gara cinica, ottenendo il 7° successo di fila, e aggancia in classifica Inter e Atalanta a quota 28 punti. Quel giorno i viola partono subito forte e sbloccano il match al 19' con una gran conclusione di Adli, complice un'incertezza di Audero. Il Como prova a rispondere soprattutto a inizio ripresa ma è poco incisivo in attacco. Così, la Fiorentina approfitta degli spazi e raddoppia con Kean servito da Sottil per il 2-0 finale. Nel recupero viene espulso anche Dossena, per i padroni di casa.