Fiorentina a secco: solo una squadra nei top 5 campionati peggiore dei viola

La Fiorentina resta ultima in Serie A, dopo il successo di ieri del Verona contro l'Atalanta. Viola adesso in solitaria come fanale di coda del campionato italiano, anche dal punto di vista delle vittorie (zero fino a questo momento). Nei massimi campionato UEFA sono solo sette le squadre nella stessa situazione viola, per certi versi e in alcuni casi anche peggiore. Questo perché la Fiorentina, comunque, ha ottenuto più punti fino ad ora. Nei top 5 campionati europei, solo in Inghilterra una squadra sta facendo peggio: il Wolverhampton (con zero vittorie, 2 pareggi e ben 12 sconfitte).
Fiorentina ancora con zero vittorie in solitaria dopo il successo del Verona: solo un club nei top 5 campionato d'Europa peggio
Situazione negli altri campionati—
Passando agli altri campionato UEFA, come dicevamo, vediamo una situazione peggiore anche in Portogallo, con l'AFS (0 vittorie, 3 pareggi e 10 sconfitte), il Paralimni a Cipro (con 0 vittorie, un pareggio e 12 sconfitte), l'Ararat in Armenia (0 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte), lo Shkupi in Macedonia del Nord (0 vittorie, un pareggio e 14 sconfitte), l'Esperanca in Andorra (0 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte) e il San Marino Academy U22 (0 vittorie, 2 pareggi e 9 sconfitte).
