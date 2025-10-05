Quella odierna contro la Roma è stata la terza sconfitta consecutiva nelle prime tre gare casalinghe in campionato per la Fiorentina. Dopo Napoli e Como, il k.o. contro i giallorossi va ad eguagliare un primato tutt'altro che invidiabile... Nella storia viola c'è infatti un unico precedente, relativo quasi ad un secolo fa, nel campionato di Divisione Nazionale 1928-29 Girone B (ultimo torneo prima della Serie A a girone unico).
Il record negativo
Fiorentina, 3 k.o. nelle prime 3 in casa: eguagliato un dato che ha quasi 100 anni
La Fiorentina (ancora biancorossa) perse in casa nello stadio “Ex Velodromo Libertas” in via Bellini contro l’Ambrosiana per 3-0, contro il Genoa per 2-1 e contro la Lazio per 4-0 (gara disputata a Modena a causa della squalifica del campo di via Bellini). La Fiorentina terminò all'ultimo posto quel torneo e venne ammessa al campionato di Serie B, perdendo la possibilità di disputare il primo campionato di Serie A a girone unico della storia.
Nel 1976-77 la squadra allenata da Carletto Mazzone (uno degli allenatori con il rendimento peggiore nella storia gigliata) rischiò di perdere le prime 3 partite casalinghe in Serie A. Dopo aver perso in casa 1-0 contro Lazio e Torino, la squadra viola riuscì a strappare un pareggio casalingo contro il Catanzaro.
