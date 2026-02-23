L'ultima vittoria della Fiorentina sul Pisa in gare ufficiali è datata 10 ottobre 1993 (Fiorentina-Pisa 4-1 in Serie B), mentre l'ultimo successo dei viola nella massima serie risale al 24 febbraio 1991 (Fiorentina-Pisa 4-0). L'ultima affermazione del Pisa sui gigliati risale, invece, al 21 agosto 2002 (Florentia Viola-Pisa 0-1 in Coppa Italia di Serie C, che coincide anche con l'unico successo ottenuto dai nerazzurri a Firenze). L'ultima vittoria in Serie A del Pisa contro i gigliati risale al 29 novembre 1987 (Fiorentina-Pisa 2-1). C'è un dato, anzi, un numero, che la Fiorentina deve, però, stopparne la crescita. Si tratta dei minuti consecutivi senza segnare gol in gare ufficiali contro il Pisa, quota che ha raggiunto addirittura i 286 minuti (recuperi esclusi). L'ultimo gol segnato da un giocatore viola al Pisa risale, infatti, al 10 ottobre 1993 in Serie B, quando Batistuta realizzò il quarto gol della squadra di Ranieri al 74° minuto. Dopo quella gara la Fiorentina ha pareggiato due volte per 0-0 a Pisa (1994 e 2025) e perso, in mezzo a queste due partite, per 1-0 a Firenze nel 2002 ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA