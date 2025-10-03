Che numeri per De Gea, è il migliore in Europa. La Fiorentina lo aiuti

L'avvio di stagione in casa Fiorentina è stato difficile, ma una delle pochissime certezze della viola è David De Gea . Lo spagnolo dopo l'anno di inattività è tornato sui suoi livelli a Firenze. Nonostante qualche imprecisione, come contro il Como, il suo livello resta altissimo. Lo spagnolo resta uno dei migliori in Europa, come del resto da più di 10 anni. Lo certifica anche un dato, che per lui è lusinghiero, ma per la Fiorentina lo è molto meno.

Secondo DataMB l'ex Manchester United è il portiere che salva più gol in Europa, con la media di 0.68 a partita. Completano il podio Koffi dell'Angers e Vlachodimos del Siviglia. Questo significa che De gea è ancora super, ma che la difesa della Fiorentina non lo è altrettanto. Un numero così alto di gol sventati significa che De Gea si è trovato davanti a sè troppe volte gli attaccanti avversari. I problemi della Fiorentina sono molti, e la tenuta difensiva è uno di questi.