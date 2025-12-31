Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS statistiche 2025 da incubo per i viola: sono, almeno, 4 record i negativi. Tutti i numeri

statistiche

2025 da incubo per i viola: sono, almeno, 4 record i negativi. Tutti i numeri

2025 da incubo per i viola: sono, almeno, 4 record i negativi. Tutti i numeri - immagine 1
Nonostante la buona "eredità" della gestione Palladino dei primi 5 mesi, la Fiorentina ha chiuso il 2025 nel peggiore dei modi
Roberto Vinciguerra
Roberto Vinciguerra Redattore 

Di seguito il riassunto statistico delle 52 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina nel corso dell'anno solare 2025. Purtroppo dobbiamo evidenziare (almeno) 4 record negativi conseguiti nel corso di questi 12 mesi, di cui tre assoluti (le 23 sconfitte totali, le 5 sconfitte in competizioni internazionali e i 72 gol subiti in totale) ed uno eguagliato (le 18 sconfitte in Serie A) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA

GVNPRfRs
Casa2612684233
Fuori2665153039
TOTALE521811237272

 

 

GVNPRfRs
Serie A38119184654
UECL147252618
Coppa Italia000000
TOTALE521811237272

Leggi anche
Fiorentina-Cremonese, è del 2024 l’ultimo successo con l’arbitro designato (scheda)
Fiorentina all’ultimo posto solitario in classifica come nel 1929

© RIPRODUZIONE RISERVATA