Di seguito il riassunto statistico delle 52 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina nel corso dell'anno solare 2025. Purtroppo dobbiamo evidenziare (almeno) 4 record negativi conseguiti nel corso di questi 12 mesi, di cui tre assoluti (le 23 sconfitte totali, le 5 sconfitte in competizioni internazionali e i 72 gol subiti in totale) ed uno eguagliato (le 18 sconfitte in Serie A) ---> LEGGI IL CALENDARIO STAGIONALE AGGIORNATO DELLA FIORENTINA
2025 da incubo per i viola: sono, almeno, 4 record i negativi. Tutti i numeri
Nonostante la buona "eredità" della gestione Palladino dei primi 5 mesi, la Fiorentina ha chiuso il 2025 nel peggiore dei modi
|G
|V
|N
|P
|Rf
|Rs
|Casa
|26
|12
|6
|8
|42
|33
|Fuori
|26
|6
|5
|15
|30
|39
|TOTALE
|52
|18
|11
|23
|72
|72
|G
|V
|N
|P
|Rf
|Rs
|Serie A
|38
|11
|9
|18
|46
|54
|UECL
|14
|7
|2
|5
|26
|18
|Coppa Italia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|TOTALE
|52
|18
|11
|23
|72
|72
