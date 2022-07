Volti nuovi e ossatura pronta: Italiano accontentato. Ramadani prezioso alleato

Anche La Nazione pone l'accento sulla costruzione della Fiorentina 2022/2023. Il quotidiano sottolinea come le richieste di Vincenzo Italiano siano state ascoltate e tradotte in fatti concreti. Nessun ruolo scoperto (aspettando Dodô) e fisionomia della squadra già ben delineata fin dal primo giorno di ritiro a Moena. Italiano aveva chiesto un’ossatura accettabile su cui poter lavorare ed è stato accontentato [LEGGI LA TABELLA ACQUISTI/CESSIONI DELLA FIORENTINA]

Prezioso alleato di questo mercato fino ad oggi molto all'insegno del tempismo, è Fali Ramadani. Chi l’avrebbe mai detto, dopo la notizia del NY Times filtrata da ambienti vicini alla società qualche mese fa. Il procuratore ha tutto l’interesse a favorirlo nella costruzione di una squadra che possa valorizzare Italiano, suo assistito. Ramadani ha dimostrato nella sua carriera di essere un manager capace di andare oltre l'interesse momentaneo; proprio lui ha contribuito al rinnovo di Milenkovic un anno fa, ottenendo in cambio il via libera per cederlo nel caso in cui si fosse presentata una squadra che partecipa alla Champions. Tutti felici e contenti, ammesso ovviamente che la Fiorentina individui un sostituto di buon livello per Milenkovic. -> LEGGI TUTTI GLI ACQUISTI E LE CESSIONI DELLE SQUADRE DI SERIE A