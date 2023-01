Voglia di rincorsa? Fiorentina, devi battere il Sassuolo

Ancora poche occasioni per la Fiorentina di tentare il grande recupero in campionato. Quella di oggi contro il Sassuolo, come scrive La Nazione, sarà un'altra partita da non sbagliare. Italiano potrebbe fare diversi cambi rispetto all'ultima gara contro il Monza, ma una cosa è certa: Cabral sarà in campo. Proprio così, il brasiliano verrà confermato ancora una volta, visto anche il problema fisico di Jovic che lo ha costretto a rimanere fuori dalla lista dei convocati.