Sottil, ecco la data da segnare. E sul mercato si torna su un obiettivo

Il Corriere dello Sport di oggi analizza la situazione in casa Fiorentina, soffermandosi su due giocatori sui quali vorrebbero puntare i viola. Il primo è Riccardo Sottil, giovane esterno gigliato i cui tempi di recupero rimangono incerti. Il comunicato viola del 24 novembre dichiarava che l'attaccante avrebbe ripreso “la completa attività” dopo Natale eppure, nonostante alcuni passi in avanti, il classe ’99 non è stato ancora in grado di iniziare a lavorare con il pallone. Nella sua agenda personale, comunque, c'è un giorno fissato per rivederlo in campo: il 12 febbraio nella trasferta contro la Juventus, anche se ad ora non ci sono sicurezze.