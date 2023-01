Jovic out, salta il Sassuolo. Ecco il motivo della sua assenza

Jovic non ci sarà domani contro il Sassuolo. Altra gara da titolare per Cabral

Nel giorno del ritorno tra i convocati di Nico Gonzalez, spicca l'assenza di Luka Jovic dalla lista dei giocatori a disposizione di Italiano per Fiorentina-Sassuolo. L'attaccante serbo, che aveva giocato solo pochi solo spiccioli di partita contro il Monza e poteva candidarsi dunque ad una maglia da titolare, salterà la gara con i neroverdi per un colpo subito nella rifinitura di stamattina. Strada spianata dunque per Cabral, che proverà a ripetere la prova di mercoledì sera.