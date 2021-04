Vlahovic ritrova Iachini, insieme per sfatare il tabù Genoa

La metamorfosi di Dusan al servizio di Beppe, questa la chiave per la salvezza, secondo il Corriere dello Sport. Vlahovic e Iachini si sono ritrovati al centro sportivo. Si erano salutati lo scorso 7 novembre a Parma, con zero minuti giocati dal numero nove. Adesso Dusan è il centravanti inamovibile, diventato determinante con Prandelli. Il giocatore ha trovato fiducia, continuità e tanti corteggiatori sul mercato. Vlahovic è pronto a guidare l’attacco gigliato nella trasferta di “Marassi”, avversario il Genoa. Una trasferta che presenta delle insidie – come dichiarato dallo stesso centravanti serbo. Con il tecnico marchigiano, nelle prime sette partite, era stato titolare soltanto tre volte e aveva segnato un solo gol, contro la Sampdoria. Con Prandelli è diventato il cannoniere della Fiorentina con dodici reti totali in campionato. Il campo di Marassi è uno dei suoi preferiti: l’ultima volta ha siglato una doppietta ai blucerchiati. Il Genoa invece resta un tabù: non ha mai fatto centro contro il Grifone. Iachini e la Fiorentina sperano possa infrangerlo già domani.