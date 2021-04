Vlahovic: “Testa al Genoa. Trasferta difficile, ma vogliamo la vittoria”

Dusan Vlahovic è stato intervistato dai canali ufficiali ACF. Queste le sue parole:

Con la Serbia è andata molto bene, abbiamo fatto 7 punti in tre match, siamo molto contenti. Vogliamo portare la nostra nazione ai Mondiali in Qatar. Ho segnato ma la priorità è sempre la vittoria della squadra. Adesso sono tornato a Firenze e penso a ripartire al meglio con la maglia viola. Sabato a Genova sarà una trasferta molto difficile, il loro è sempre un campo complicato. Il Genoa è in gran forma e dovremo dare tutto per ottenere il risultato prefissato, ovvero la vittoria.