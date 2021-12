Vlahovic, la trattativa è un rebus. Il caso Salah e quelle analogie social

Tanti gli interrogativi sulla trattativa, nonostante il tentativo di riallacciare i rapporti fra le parti: Ristic come Abbas, agente di Salah?

Il colloquio fra il Dg Barone e Darko Ristic non ha dato le risposte sperate. Almeno per la Fiorentina - leggiamo su La Nazione - che punta sempre al rinnovo, con tenui speranze. Certo, aver riallacciato i rapporti dopo mesi di freddo gelido è un importante segnale di distensione, In vista del mercato di gennaio è difficile pensare a un’operazione in uscita, a meno che non arrivi un'offerta monstre che faccia vacillare il presidente Commisso, sempre più convinto di chiudere la stagione con il numero 9 al centro dell’attacco viola.

E poi c'è la comunicazione social, col messaggio postato da Dusan Vlahovic su Instagram per festeggiare la centesima presenza in viola. Un post (in calce all'articolo) che riscuote il gradimento del suo rappresentante. Sfumature che a volte - prosegue il quotidiano - non sembrano così banali. Il repentino cambio di lingua per darsi un vezzo di internazionalità piaceva tanto anche a Ramy Abbas Issa, ineffabile rappresentante di Momo Salah, famoso per i suoi ’Tic tac’, scanditi sui social.