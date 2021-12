Vlahovic, la Juventus non si arrende. Ecco quanto vuole guadagnare la Fiorentina

La Juventus insiste per Vlahovic, ma l'Arsenal tenta la Fiorentina

Redazione VN

Tuttosport si concentra su Dusan Vlahovic. Il quotidiano scrive che non è ancora certa la tempistica dell'addio alla Fiorentina, se a gennaio o in estate. Negli ambienti serbi continuano a segnalare la Juventus in pole position. La pista è concreta, ma non in discesa. La cosa certa è che i bianconeri un tentativo lo effettueranno. Sarebbe un investimento sicuro. Ecco perché dalla Continassa non sono spaventati a priori dalle richieste della Fiorentina che punta a guadagnare 60-70 milioni.

A gennaio peserà molto l'orientamento della Fiorentina. In estate, invece, a contare saranno più i desideri di Vlahovic. In inverno Commisso potrebbe anche rifiutare le offerte ritenute non all'altezza rimandando il discorso ai mesi successivi.

PISTA INGLESE

La Fiorentina vorrebbe evitare un Chiesa bis, per questo motivo vuole cercare di convincere Vlahovic a prendere in considerazione una soluzione alternativa. Il Tottenham di Conte e Paratici resta in corsa, ma è in forte avanzamento l'Arsenal che punta sull'asse col club viola per tentare l'anticipo sulla Juventus in inverno o in estate.