Vlahovic-Fiorentina, rinnovo difficile. Maxi offerta dell’Arsenal?

La trattativa per il rinnovo non sembra ripartita. Anche il Tottenham all'assalto di Vlahovic

Il Corriere dello Sport scrive di Dusan Vlahovic . Nelle scorse ore c'è stato un contatto tra il dg viola Joe Barone e l'agente Darko Ristic. La trattativa ad oggi, si legge, non sembra ripartire, anche se i tifosi ci sperano. Pare fantascienza anche il fatto che il giocatore possa decidere di cambiare agente. Non a casa ieri, commentando una possibile indiscrezione arrivata direttamente dai Balcani secondo cui la procura dell'attaccante sarebbe stata figlia del presidente Vucic, Dusan ha risposto secco: "Tutte bugie".

Se l'addio dovesse essere confermato, sarà doloroso vista la quantità di gol segnati. L'unica medicina capace, eventualmente, di lenirlo potrebbe essere solo una qualificazione in Europa da lasciare in dote a Firenze. Ecco perché non c'è intenzione di privarsene a gennaio, anche se dalla Premier League potrebbero arrivare già nelle prossime offerte allettanti. L'Arsenal è in pressing e potrebbe proporre fino a 85 milioni di euro, così come il Tottenham non sembra volersi arrendere.