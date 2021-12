Radio Bruno sull’incontro Barone-Ristic: no al rinnovo, ma la Fiorentina…

Il club viola vuole dettare le condizioni per la cessione di Dusan Vlahovic e oggi ha informato il suo procuratore

L'incontro a colazione di stamani tra Joe Barone e Darko Ristic non ha prodotto novità significative sul futuro di Dusan Vlahovic. Come riporta Radio Bruno, nonostante le parti abbiano ripreso a parlare dopo mesi di silenzio (e mancate risposte da parte dell'entourage del serbo), al momento non c'è alcuna apertura al rinnovo.