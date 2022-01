Vlahovic, choc viola: vuole solo la Juventus. Può partire già a gennaio

La posizione irremovibile del giocatore, la società messa di fronte a un aut-aut: mercato in ebollizione

Per la Fiorentina adesso si aprono tre scenari: portare Vlahovic a scadenza sapendo che se ne andrà a zero, combattere muro contro muro avviando una guerriglia che avrebbe conseguenze imprevedibili, oppure valutare l'eventuale offerta della Juventus. In un quadro del genere non è da escludere la possibilità che il giocatore parta già a gennaio. Il pallino passa dunque nelle mani della Juve a ci, scrive Giorgetti, è stato fatto arrivare un messaggio: la quotazione di Vlahovic supera i 70 milioni.