Vlahovic, c’è il Tottenham. No della Fiorentina, ma a 60 milioni…

Se il Tottenham vende davvero Kane, è facile che l’offerta per Vlahovic possa salire in fretta. La permanenza in viola è tutta da conquistare

Redazione VN

"Il Tottenham ha bussato alla porta della Fiorentina per Dusan Vlahovic". Scrive così Carlo Laudisa su La Gazzetta dello Sport nel suo approfondimento di mercato sul futuro dell'attaccante viola. Da tempo si parlava di un pericolo inglese, ma adesso siamo entrati nel vivo. Il club londinese ha chiesto il centravanti serbo che nell’ultima stagione ha segnato ben 21 gol con la maglia viola. E la valutazione supera i 40 milioni di euro: una cifra importante, da non sottovalutare. Rocco Commisso e i suoi più stretti collaboratori hanno gentilmente chiuso la porta. La posizione del club toscano è nota: Vlahovic può andar via solo per una cifra dai 60 milioni in su. Siamo agli approcci, ovviamente.

Sullo sfondo c'è il possibile passaggio di Harry Kane al Manchester City. Al momento il Tottenham resiste respingendo le ricche proposte del club dello sceicco Mansour. Kane viene considerato incedibile, anche se prima dell’Europeo il giocatore era uscito allo scoperto: "Ho voglia di nuove esperienze". È il motivo per cui Fabio Paratici, il nuovo manager degli Spurs, si sta attrezzando per vagliare le migliori opportunità sul mercato nel ruolo. E non è un mistero che nella sua lunga esperienza alla Juventus il dirigente piacentino abbia potuto apprezzare in diretta le qualità di Vlahovic. Se il Tottenham vende davvero Kane, è facile che l’offerta per Vlahovic possa salire in fretta. La Fiorentina farà di tutto per tenerselo stretto, ma il lieto fine è tutto da conquistare.