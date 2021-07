Di Marzio: “La Fiorentina ha bloccato Nastasic, su Lirola è forte l’Atalanta”

Come anticipato alcuni giorni fa, per il giornalista di Sky sarà il serbo il rinforzo per la difesa viola

Il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio conferma durante la trasmissione Calciomercato L'Originale quanto detto settimana scorsa: la Fiorentina ha individuato in Matija Nastasic il profilo giusto per rinforzare la propria retroguardia e lo ha bloccato, promettendo allo Schalke, club retrocesso in Zweite Bundesliga, un indennizzo di circa 2-3 milioni di Euro. Prima di riportarlo a Firenze, però, Daniele Pradè deve cedere almeno un difensore. In uscita Pol Lirola: come è noto sullo spagnolo non c'è solo l'Olympique Marsiglia ma anche l'Atalanta, che vuole rinforzare le proprie corsie esterne. Infine una notizia su un ex viola: tutto fatto tra Inter e Cagliari per il trasferimento di Dalbert in Sardegna: manca solo l'ok del brasiliano.