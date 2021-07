Di Marzio: la Fiorentina (ri)pensa a Nastasic per la sua nuova difesa

Secondo il giornalista, la dirigenza viola starebbe trattando il ritorno del centrale serbo

A volte ritornano. Secondo quanto detto da Gianluca Di Marzio poco fa su Sky, la Fiorentina starebbe pensando ad un gradito ritorno per quanto riguarda la propria difesa. In cerca di un difensore mancino e bravo tecnicamente, il club gigliato avrebbe individuato nel serbo Matija Nastasic (già in viola nella stagione 2011/2012) il profilo giusto. Si tratterebbe, poi, di un'operazione low cost, considerando che Nastasic - classe 1993 - può liberarsi dal neoretrocesso Schalke 04 praticamente a zero euro.