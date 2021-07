VN – Amrabat e l’interesse del Galatasaray: ai turchi piace, ma in prestito…

La Fiorentina può anche cedere il mediano marocchino, ma di fronte ad un'importante proposta economica

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat può finire al centro di una possibile trattativa di mercato. Sempre che il Galatasaray, però, cambi prospettive. Facciamo ordine: ai turchi il mediano marocchino piace e non poco, anche perché stanno cercando un giocatore proprio con quelle caratteristiche tecniche e fisiche. La cosa è nota pure ai procuratori dell'ex Verona, che ne hanno parlato al club gigliato proprio oggi. Ma i turchi sarebbero interessati al calciatore solo in caso di prestito. E da questo orecchio, la Fiorentina non ci sente: Amrabat può pure partire ma devono arrivare almeno 15 milioni nelle casse viola, visto che appena un anno e mezzo fa è stato pagato 18 milioni più bonus.