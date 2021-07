Barone/2: ” Lavoro costante per il rinnovo di Vlahovic. Mercato? Vediamo dopo Moena”

Queste le parole del dg viola al termine della compilazione dei calendari

“Sarà un campionato interessante nel quale avremo bisogno del nostro pubblico. Sensi? Adesso monitoriamo la squadra che c’è, dopo Moena vedremo di cosa ci sarà bisogno. Vlahovic? E’ un giocatore della Fiorentina, ha due anni di contratto e lavoriamo costantemente per il rinnovo col suo agente. La clausola di riservatezza con Gattuso? Sì, c’è sempre. Noi adesso siamo concentrati e contenti di Italiano. E’ un tecnico dalla grande etica, orgoglio e pazienza. C’è già tanta sintonia con i nostri tifosi. Sotto esame? La classifica è la nostra pagella, ci consideriamo sempre sotto esame. Perso tempo con Gattuso? No, anzi con l’acquisto di Gonzalez siamo stati l’unica squadra che ha messo della liquidità sul mercato. Per questo ringrazio il nostro presidente”