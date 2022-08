Viola, stasera c’è il Qatar. Italiano sposta la sede e studia la rotazione

Seconda amichevole in Austria per i viola: sale il livello. La gara si giocherà a porte chiuse a Salisburgo, il campo di Grodig non piaceva

Redazione VN

Stasera - si legge sulle pagine sportive de La Nazione - la Fiorentina giocherà la seconda amichevole austriaca contro la nazionale del Qatar, fischio d'inizio fissato per le ore 18:00. La prima notizia è che mister Italiano ha fatto cambiare il campo dove si giocherà la partita. L’Untersberg Arena di Grodig, dove si è giocato contro il Galatasaray, non è piaciuta. Sicuramente per il manto erboso, ma anche per delle dimensioni del campo troppo ridotte. Il match si giocherà alla SAK Arena Nonntal di Salisburgo. Impianto privo di tribune e dunque non ci saranno spettatori. In campo ci saranno quei calciatori che non hanno giocato o hanno trovato poco spazio contro il Galatasaray. Rotazioni e minuti per tutti, con Italiano che però vuole alzare ritmi e concentrazione. L’approccio alla sfida con i turchi non è piaciuto, sebbene il tecnico avesse chiesto di considerarla una gara ufficiale.

Dovrebbe giocare regolarmente Milenkovic, ormai al centro costante di voci di mercato. Per Italiano continua ad essere un pilastro. La Fiorentina si troverà di fronte una selezione di tutto rispetto, in grande crescita pur non avendo stelle nella propria rosa. Il Qatar nel corso dell’estate ha già affrontato due squadre di Serie A. Prima ha sconfitto l’Udinese per 2-1, poi ha pareggiato contro la Lazio per 0-0. Squadra solida, non spettacolare ma è difficile fargli gol. Il tecnico è Felix Sanchez Bas, gioca con un 3-5-2 tutto copertura e ripartenze. Un paio i giocatori sopra la media: Akram Afif e Almoez Ali. La Fiorentina concluderà la seconda parte del ritiro volando a Siviglia per l'ultima amichevole in programma (contro il Betis, sabato 6 agosto). Infine il rientro a Firenze per l’ultima fase della preparazione.