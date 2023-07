Viola Park, rinviato il via libera ai tifosi. E ora c’è una nuova data

È ancora lunga

Anche Repubblica si occupa del tema e riferisce della proroga al prossimo 3 agosto, per via di elementi ancora da valutare oltre ad aspetti tecnici da chiarire. Per il Comune è una procedura normale, non per la Fiorentina che già aveva auspicato una risoluzione in tempi brevi. Ed è quasi certo che anche la data di inizio mese possa non essere quella definitiva, visto che dai Vigili del fuoco si attende il placet per la sicurezza, ma poi servirà l'altra deroga sulle recinzioni di altezza inferiore. Speranze per metà mese prossimo dunque, anche se le gare sono in programma alle 20.00 e non c'è ancora un impianto di illuminazione adeguato, pertanto potrebbero essere spostate.