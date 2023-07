Viola Park e i soliti problemi. I tifosi viola hanno perso la pazienza

Uno dei temi principali che riguardano il nuovo Viola Park è quello legato all’agibilità per quanto riguarda i tifosi. Joe Barone è stato chiaro nel dire che anche contro il Catanzaro (il match più atteso per lo storico gemellaggio) la partita sarà a porte chiuse. L’autorizzazione per far accedere i tifosi all’impianto spetta a Prefettura e Vigili del Fuoco. Un paio, noti, i problemi. Il percorso dei calciatori per uscire dallo stadio ‘Curva Fiesole’ tocca un’area destinata ai tifosi. A fine partita potrebbero crearsi situazioni difficili da gestire. Poi c’è la questione della recinzione dello stadio, costituita da muri storici che per la Soprintendenza sono da sempre stati intoccabili. Ma l’altezza è inferiore a quella richiesta (210 cm anziché 250). Serve una deroga del Prefetto ed il via libera del Coni. Le parti stanno lavorando per garantire un accesso sicuro per i tifosi, che tuteli anche la Fiorentina. Ieri una nota della Prefettura ha riepilogato la procedura da mettere in piedi, sottolineando però che al momento non è pervenuta alcuna richiesta di deroga. Intanto anche i tifosi della curva Fiesole hanno fatto sentire tutta la loro rabbia accusando le istituzioni per questa situazione che si è venuta a creare. Lo riporta La Nazione.