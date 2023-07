L'attacco della Curva Fiesole alle istituzioni fiorentine dopo che non è stato dato il via libera ad entrare al Viola Park per le amichevoli

Arriva il duro attacco della Fiesole alle istituzioni fiorentine, che non hanno concesso l'autorizzazione a far entrare i tifosi al Viola Park per l'amichevole con il Parma e quella di domenica con il Catanzaro. Il cuore caldo della curva non ci sta, e chiede rispetto verso "l'elemento centrale dello spettacolo". Di seguito il comunicato: