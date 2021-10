Viola bene a metà: la Fiorentina corre e gioca ma non sa gestire il recupero

Fiorentina avanti con Marinez Quarta, ma alla fine il Napoli passa con Lozano-Rrahmani. Viola costretti allo stop

Anche La Gazzetta dello Sport fornisce la propria analisi della gara persa ieri per 1-2 dalla Fiorentina contro il Napoli. La squadra viola è rimasta in partita fino all’ultimo e non era scontato che accadesse. Vi è riuscita perché Vincenzo Italiano ha allestito una formazione strutturata, con linee guida chiare. Sono state le differenze su certe individualità a scavare il solco del risultato. Per esempio, la difesa viola ha provato soggezione della fisicità di Osimhen, ne è stata ostaggio.