Altra sconfitta, ma la Fiorentina ha un’identità e se la gioca a viso aperto

Terza sconfitta per la Fiorentina contro un'altra big del campionato

Redazione VN

"Quarta illude, ma per i viola un’altra sconfitta": è il titolo dell'analisi di Repubblica Firenze sul ko della Fiorentina per 2-1 contro il Napoli. Riportiamo una parte dell'articolo, il pezzo integrale nel quotidiano in edicola:

"Non era la sfida tra Vlahovic e Osimhen ma il loro duello a distanza può far capire molto di come sia andata tra Fiorentina e Napoli. Perché i due attaccanti sono stati comunque protagonisti. Il serbo che serve l’assist per il vantaggio momentaneo di Quarta, al volo direttamente su calcio d’angolo, e risponde così al termine di una lunga settimana dove è stato al centro delle discussioni sul rinnovo del contratto. Vlahovic in versione assist- man. Osimhen che invece spacca la partita. Perché il suo fisico è imponente, la sua progressione anche. A tratti straripante.

(...)

Questo Napoli, in fondo, si poteva battere. Ma Osimhen è una forza della natura, ci prova anche in rovesciata e appaia Vlahovic nella classifica marcatori a quota quattro in campionato.

(...)

Al di là della sconfitta, la numero tre nelle prime sette di campionato, c’è una squadra che comunque ha una identità e sta provando a fare il massimo con le risorse che ha a disposizione. La Fiorentina se la gioca, a viso aperto. Mette i brividi alle avversarie, non si dà mai per vinta. Italiano interpreta le sfide in più modi, cambia di continuo in corso d’opera. Ma l’identità è la stessa. Un gruppo che è sulla giusta strada e che dovrà mantenere la serenità e l’entusiasmo di questa prima parte di stagione per confermarsi la sorpresa del campionato".