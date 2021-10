L’analisi: “Fiorentina incompiuta. E ci sono limiti in panchina”

Il commento di Repubblica Firenze su Fiorentina-Napoli 1-2

Gioca bene, diverte, fa gol, ma contro le grandi squadre non ha mai la forza per spingersi oltre. Roma, Inter e ora il Napoli sono indizi su cui riflettere. Perchè se è vero che questo è solo un anno di crescita, quella crescita va assecondata. Magari facendo anche scelte diverse, chissà. La Fiorentina, invece, non cambia mai. Nè nell’attegggiamento in campo (e questo è un bene), né nell’assetto tattico (e questo va un po’ meno bene). Solo a Udine, e solo nel finale, Italiano ha un po’ stravolto le sue idee per difendere un risultato fondamentale. E lo stesso ha fatto ieri, nell’ultimo quarto d’ora, quando ha messo dentro anche Kokorin alla disperata ricerca di un gol che rimettesse in equilibrio la partita. Ma è stato inutile. Anche perché, diciamolo, questo gruppo qualche limite in panchina ce l’ha".