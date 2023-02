Viola a caccia di continuità: adesso testa al campionato

Ora Vincenzo Italiano invoca continuità. Dopo la scorpacciata di reti in Conference con il Braga, le doppiette dei suoi centravanti e una difesa uscita immacolata dalla sfida portoghese, il tecnico spera che la polvere magica dell'Europa accompagni la Fiorentina pure in campionato. A partire dal derby di domani con l'Empoli, non certo una partita da prendere sottogamba. Oltretutto , come scrive Tuttosport, i viola sono rientrati alla 4 di mattina dal Portogallo, perché l'aereo, causa nebbia a Firenze, è dovuto atterrare a Bologna. «La vittoria mancava da tanto tempo, siamo stati bravi ed è una gioia che gli attaccanti abbiano segnato. Adesso bisogna ripeterci in campionato», questo il messaggio lanciato da Italiano, che non si dà pace per il vistoso ritardo in classifica della sua squadra, travolgente in Conference (5 successi di fila come non accadeva dal 2009, 18 reti segnate in 9 gare) e balbettante in Serie A.