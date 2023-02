Restyling Franchi, arriva il via libera anche da Roma. Arup può procedere

Per il restyling del Franchi si va avanti. La soprintendenza speciale per il Pnrr nella giornata di giovedì ha dato il suo parere ai fini della conferenza dei servizi e adesso i progettisti di Arup partiranno con le osservazioni per chiudere la pratica. Come scrive La Nazione, da Roma era stata richiesta una relazione firmata dalla soprintendente fiorentina Antonella Ranaldi, dal quale è emerso "parere favorevole con prescrizioni e condizioni che riguardano soprattutto il controllo delle operazioni di restauro delle strutture progettate da Pier Luigi Nervi". La tutela del monumento e del paesaggio è il cardine dell’azione delle soprintendenze. "Il ministero ha dettato le linee guida per il concorso. Nell’ultima fase si è lavorato sulle migliorie del progetto definitivo, soprattutto sul tema del fotovoltaico e si è liberato l’intero circuito intorno allo stadio per esaltare le travature di sostegno liberate da box e volumi più recenti risalenti ai mondiali ‘90" spiega Ranaldi.

Via dunque il cemento aggiuntivo e scongiurata la demolizione delle curve. Quello relativo al Franchi - si legge - è un lavoro di "pulizia e coerenza", una sfida tra "conservare e rinnovare" che dovrà impegnare amministratori e architetti, controllori e controllati, in quanto il riuso, il risparmio di suolo saranno e sono elementi chiave dell’urbanistica del presente e, sempre di più, del futuro. Un importante elemento sarà anche quello relativo alla colorazione dei pannelli solari, che i progettisti condivideranno proprio con la soprintendenza. C’è poi il tema della recinzione di sicurezza per le partite, che si intenderebbe far sparire del tutto, o quasi, nei giorni in cui non ci sono eventi al Franchi. Palazzo Vecchio si prende ancora qualche giorno di tempo per accogliere altre eventuale osservazione, ma i pareri sono arrivati quasi tutti.