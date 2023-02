Antognoni: “Sorpreso dalla Fiorentina. Italiano? Deve crescere”

Antognoni sulla vittoria di ieri e il lavoro di Italiano

Redazione VN

Giancarlo Antognoni, intervistato ai microfoni di TMW, ha parlato del momento della Fiorentina, del lavoro di Italiano e di come è stato gestito il mercato. Di seguito le sue parole: "Ieri ho visto una Fiorentina brillante, soprattutto con le due punte, che in questa annata non stavano facendo bene. Se serviti in una certa maniera hanno dimostrato di saper fare gol".

Su Italiano — "È un allenatore moderno a cui piace giocare a calcio. Possiamo dire che è diverso dagli altri, che giocano di rimessa. Predilige il possesso del pallone, ama avere le partite in mano e a volte rischia in difesa. Quando riuscire a migliorare anche in questo sarà pronto per una grande squadra".

Sulla mancanza di Torreira — "Torreira ha fatto bene, ma il calcio è imprevedibile. Ad oggi però penso che sia stato sostituito bene da Amrabat e Mandragora. La mancanza si sente, ma fino ad un certo punto".

Sul possibile ritorno alla Fiorentina — "Ad oggi è molto difficile. Sono come i matrimoni quando ti dividi. La Fiorentina in ogni caso rimane al primo posto, anche per rispetto dei tifosi che mi hanno sempre sostenuto. C'è stata questa separazione e non sarà facile raggiustarla".