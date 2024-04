Viktoria Plzen, la probabile formazione: tante assenze per Koubec. Davanti Chory

Dopo quella della Fiorentina, ecco anche la probabile formazione del Viktoria Plzen per la sfida in Conference League di questa sera in Repubblica Ceca. La formazione di Koubec scenderà in campo con il 3-4-2-1 che la contraddistingue. In porta Jedlicka, in difesa ci saranno Paluska, Hranac e Hejda. Il centrocampo a quattro sarà composto da il brasiliano Cadu a destra, i centrali Cerv e Kalvach e uno tra Jemelka e Mosquera, con il primo favorito. I due trequartisti saranno Traore e Sulc, mentre davanti ci sarà il bomber Chory