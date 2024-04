Viktoria Plzen-Fiorentina, la probabile formazione: dubbi a centrocampo per Italiano

Si accendono i riflettori europei in casa Fiorentina. Torna la Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano sfiderà stasera alle 18.45 il Viktoria Plzen in Repubblica Ceca, per l'andata dei quarti della competizione europea. Come detto ieri in conferenza stampa da Italiano, in campo ci andranno i migliori. Nessun turnover quindi in vista della sfida di Lunedì contro il Genoa. Terracciano tra i pali, Dodo sulla destra e Biraghi sulla sinistra. Al centro la coppia sarà formata da Quarta e Ranieri. A centrocampo gli unici dubbi, il ballottaggio è tra Arthur e Bonaventura, con il brasiliano favorito, mentre per i quotidiani il secondo mediano dovrebbe essere Duncan. In attacco invece il tridente dietro Belotti sarà composto da Nico Gonzalez, Beltran e Sottil.